Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ATELIER GALERIE DU HOMARD BLEU Marvejols

ATELIER GALERIE DU HOMARD BLEU Marvejols

ATELIER GALERIE DU HOMARD BLEU Marvejols samedi 6 juin 2026.

Adresse : 18 rue Jean Roujon

Ville : 48100 Marvejols

Département : Lozère

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : 40 40 Demi-journée

Marvejols

ATELIER GALERIE DU HOMARD BLEU

18 rue Jean Roujon Marvejols Lozère

Tarif : 40 – 40 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 13:30:00
fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Atelier Galerie Du Homard Bleu
Stage dessin peinture avec Roland Lesluin
Atelier Galerie Du Homard Bleu
Stage dessin peinture avec Roland Lesluin   .

18 rue Jean Roujon Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 6 41 54 53 83 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Atelier Galerie Du Homard Bleu
Drawing and painting workshop with Roland Lesluin

L’événement ATELIER GALERIE DU HOMARD BLEU Marvejols a été mis à jour le 2026-06-02 par 48-OT Gévaudan Destination

À voir aussi à Marvejols (Lozère)