ATELIER GALERIE DU HOMARD BLEU Marvejols
ATELIER GALERIE DU HOMARD BLEU Marvejols samedi 6 juin 2026.
Marvejols
ATELIER GALERIE DU HOMARD BLEU
18 rue Jean Roujon Marvejols Lozère
Tarif : 40 – 40 – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 13:30:00
fin : 2026-06-06 16:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Atelier Galerie Du Homard Bleu
Stage dessin peinture avec Roland Lesluin
Atelier Galerie Du Homard Bleu
Stage dessin peinture avec Roland Lesluin .
18 rue Jean Roujon Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 6 41 54 53 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Atelier Galerie Du Homard Bleu
Drawing and painting workshop with Roland Lesluin
L’événement ATELIER GALERIE DU HOMARD BLEU Marvejols a été mis à jour le 2026-06-02 par 48-OT Gévaudan Destination
À voir aussi à Marvejols (Lozère)
- DÉFI ZÉRO DÉCHET BILAN NATURELLEMENT FESTIF Marvejols 8 juin 2026
- PUCES MARVEJOLS Marvejols 14 juin 2026
- LES CONFÉRENCES DE LA PORTE LE QUATTROCENTO À FLORENCE Marvejols 16 juin 2026
- LES CONFÉRENCES DE LA PORTE GIOTTO À ASSISE Marvejols 24 juin 2026
- TOURNOI YANNICK CHARBONNIER Marvejols 27 juin 2026