Marvejols

PUCES MARVEJOLS

L’esplanade Marvejols Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 07:00:00

fin : 2026-08-23 13:00:00

Date(s) :

2026-06-14 2026-06-28 2026-07-05 2026-08-09 2026-08-23

Le marché aux puces de Marvejols est de retour !

Organisé par des associations marvejolaises, il se tiendra les dimanches de 7h à 13h sur l’Esplanade.

14 juin Espoir Oc

28 juin Marvejols Athlétisme Gévaudan

5 Juillet Truc du Midi Sport Sénior

9 août Comité de Jumelage Marvejols Cockermouth

23 août Apel Ste Famille St Joseph

Le marché aux puces de Marvejols est de retour !

Organisé par des associations marvejolaises, il se tiendra les dimanches de 7h à 13h sur l’Esplanade.

14 juin Espoir Oc

28 juin Marvejols Athlétisme Gévaudan

5 Juillet Truc du Midi Sport Sénior

9 août Comité de Jumelage Marvejols Cockermouth

23 août Apel Ste Famille St Joseph .

L’esplanade Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 00 45

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English :

The Marvejols flea market is back!

Organized by Marvejols associations, it will be held on Sundays from 7am to 1pm on the Esplanade.

june 14: Espoir Oc

june 28: Marvejols Athlétisme Gévaudan

july 5: Truc du Midi Sport Sénior

august 9: Comité de Jumelage Marvejols Cockermouth

august 23: Apel Ste Famille St Joseph

L’événement PUCES MARVEJOLS Marvejols a été mis à jour le 2026-06-02 par 48-OT Gévaudan Destination