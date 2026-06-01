PUCES MARVEJOLS Marvejols
PUCES MARVEJOLS Marvejols dimanche 14 juin 2026.
Marvejols
PUCES MARVEJOLS
L’esplanade Marvejols Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 07:00:00
fin : 2026-08-23 13:00:00
Date(s) :
2026-06-14 2026-06-28 2026-07-05 2026-08-09 2026-08-23
Le marché aux puces de Marvejols est de retour !
Organisé par des associations marvejolaises, il se tiendra les dimanches de 7h à 13h sur l’Esplanade.
14 juin Espoir Oc
28 juin Marvejols Athlétisme Gévaudan
5 Juillet Truc du Midi Sport Sénior
9 août Comité de Jumelage Marvejols Cockermouth
23 août Apel Ste Famille St Joseph
Le marché aux puces de Marvejols est de retour !
Organisé par des associations marvejolaises, il se tiendra les dimanches de 7h à 13h sur l’Esplanade.
14 juin Espoir Oc
28 juin Marvejols Athlétisme Gévaudan
5 Juillet Truc du Midi Sport Sénior
9 août Comité de Jumelage Marvejols Cockermouth
23 août Apel Ste Famille St Joseph .
L’esplanade Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 00 45
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English :
The Marvejols flea market is back!
Organized by Marvejols associations, it will be held on Sundays from 7am to 1pm on the Esplanade.
june 14: Espoir Oc
june 28: Marvejols Athlétisme Gévaudan
july 5: Truc du Midi Sport Sénior
august 9: Comité de Jumelage Marvejols Cockermouth
august 23: Apel Ste Famille St Joseph
L’événement PUCES MARVEJOLS Marvejols a été mis à jour le 2026-06-02 par 48-OT Gévaudan Destination
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