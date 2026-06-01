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PUCES MARVEJOLS Marvejols

PUCES MARVEJOLS Marvejols

PUCES MARVEJOLS Marvejols dimanche 14 juin 2026.

Adresse : L'esplanade

Ville : 48100 Marvejols

Département : Lozère

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : Gratuit Adulte

Marvejols

PUCES MARVEJOLS

L’esplanade Marvejols Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 07:00:00
fin : 2026-08-23 13:00:00

Date(s) :
2026-06-14 2026-06-28 2026-07-05 2026-08-09 2026-08-23

Le marché aux puces de Marvejols est de retour !
Organisé par des associations marvejolaises, il se tiendra les dimanches de 7h à 13h sur l’Esplanade.
14 juin Espoir Oc
28 juin Marvejols Athlétisme Gévaudan
5 Juillet Truc du Midi Sport Sénior
9 août Comité de Jumelage Marvejols Cockermouth
23 août Apel Ste Famille St Joseph
Le marché aux puces de Marvejols est de retour !
Organisé par des associations marvejolaises, il se tiendra les dimanches de 7h à 13h sur l’Esplanade.
14 juin Espoir Oc
28 juin Marvejols Athlétisme Gévaudan
5 Juillet Truc du Midi Sport Sénior
9 août Comité de Jumelage Marvejols Cockermouth
23 août Apel Ste Famille St Joseph   .

L’esplanade Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 00 45 

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English :

The Marvejols flea market is back!
Organized by Marvejols associations, it will be held on Sundays from 7am to 1pm on the Esplanade.
june 14: Espoir Oc
june 28: Marvejols Athlétisme Gévaudan
july 5: Truc du Midi Sport Sénior
august 9: Comité de Jumelage Marvejols Cockermouth
august 23: Apel Ste Famille St Joseph

L’événement PUCES MARVEJOLS Marvejols a été mis à jour le 2026-06-02 par 48-OT Gévaudan Destination

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