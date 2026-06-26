Atelier Gestes qui sauvent Le Croisic jeudi 8 octobre 2026.

Le Croisic

Atelier Gestes qui sauvent

Caserne des pompiers, Avenue de Kervenel Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 09:00:00

fin : 2026-10-08 12:00:00

Date(s) :

2026-10-08

Apprentissage des gestes essentiels pour les premiers secours.

Ouvert aux personnes de plus de 60 ans et/ou handicapées. Atelier animé par les pompiers du Croisic.

Places limitées à 10 personnes par atelier. Inscription obligatoire au CCAS. .

Caserne des pompiers, Avenue de Kervenel Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 00 ccas@lecroisic.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Gestes qui sauvent Le Croisic a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44