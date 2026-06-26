Atelier Gestes qui sauvent Le Croisic
Atelier Gestes qui sauvent Le Croisic jeudi 8 octobre 2026.
Le Croisic
Atelier Gestes qui sauvent
Caserne des pompiers, Avenue de Kervenel Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 09:00:00
fin : 2026-10-08 12:00:00
Date(s) :
2026-10-08
Apprentissage des gestes essentiels pour les premiers secours.
Ouvert aux personnes de plus de 60 ans et/ou handicapées. Atelier animé par les pompiers du Croisic.
Places limitées à 10 personnes par atelier. Inscription obligatoire au CCAS. .
Caserne des pompiers, Avenue de Kervenel Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 00 ccas@lecroisic.fr
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English :
L’événement Atelier Gestes qui sauvent Le Croisic a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44
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