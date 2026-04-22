La biodiversité de la presqu’île guérandaise La Recyclerie Maritime Le Croisic
La biodiversité de la presqu’île guérandaise La Recyclerie Maritime Le Croisic mardi 21 juillet 2026.
Le Croisic
La biodiversité de la presqu’île guérandaise
La Recyclerie Maritime 10 rue des Goëlands Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 17:30:00
fin : 2026-07-21 19:00:00
Date(s) :
2026-07-21
La biodiversité de la presqu’île guérandaise
conférence
Cette conférence-débat invite à mieux comprendre ces écosystèmes, leurs enjeux de préservation et les défis actuels pour protéger ce patrimoine naturel unique.
Entrée libre — viens écouter, questionner, et repartir avec des idées à mettre en pratique.
Gratuit sur inscription à la Recyclerie Maritime .
La Recyclerie Maritime 10 rue des Goëlands Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 12 37 05 10
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English :
L’événement La biodiversité de la presqu’île guérandaise Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44
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