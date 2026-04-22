La biodiversité de la presqu’île guérandaise La Recyclerie Maritime Le Croisic

Le Croisic

La biodiversité de la presqu’île guérandaise

La Recyclerie Maritime 10 rue des Goëlands Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 17:30:00

fin : 2026-07-21 19:00:00

Date(s) :

2026-07-21

La biodiversité de la presqu’île guérandaise

conférence

Cette conférence-débat invite à mieux comprendre ces écosystèmes, leurs enjeux de préservation et les défis actuels pour protéger ce patrimoine naturel unique.



Entrée libre — viens écouter, questionner, et repartir avec des idées à mettre en pratique.

Gratuit sur inscription à la Recyclerie Maritime .

La Recyclerie Maritime 10 rue des Goëlands Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 12 37 05 10

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English :

L’événement La biodiversité de la presqu’île guérandaise Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44