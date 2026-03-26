Atelier-goûter Découverte des chenilles et papillons au Jardin Bourian Maison de la Nature Dégagnac

Atelier-goûter Découverte des chenilles et papillons au Jardin Bourian

Maison de la Nature Cantelougue Dégagnac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Les papillons sont toujours nombreux au Jardin Bourian

Les papillons sont toujours nombreux au Jardin Bourian. En mai, quand les oiseaux font leurs nids, c'est le pic pour observer les chenilles qui se cachent dans la végétation.

Venez les chercher avec nous !

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Maison de la Nature Cantelougue Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 6 40 08 76 28 jardinbourian.animation@gmail.com

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English :

Butterflies are always plentiful at Jardin Bourian

L’événement Atelier-goûter Découverte des chenilles et papillons au Jardin Bourian Dégagnac a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Gourdon