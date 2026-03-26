Atelier-goûter Découverte des chenilles et papillons au Jardin Bourian Maison de la Nature Dégagnac
Atelier-goûter Découverte des chenilles et papillons au Jardin Bourian Maison de la Nature Dégagnac samedi 16 mai 2026.
Atelier-goûter Découverte des chenilles et papillons au Jardin Bourian
Maison de la Nature Cantelougue Dégagnac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16 17:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Les papillons sont toujours nombreux au Jardin Bourian
Les papillons sont toujours nombreux au Jardin Bourian. En mai, quand les oiseaux font leurs nids, c'est le pic pour observer les chenilles qui se cachent dans la végétation.
Venez les chercher avec nous !
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Maison de la Nature Cantelougue Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 6 40 08 76 28 jardinbourian.animation@gmail.com
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English :
Butterflies are always plentiful at Jardin Bourian
L’événement Atelier-goûter Découverte des chenilles et papillons au Jardin Bourian Dégagnac a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Gourdon
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