Atelier graffiti et street art Rue Saint-Antoine La Roche-Jaudy
Atelier graffiti et street art Rue Saint-Antoine La Roche-Jaudy mercredi 1 juillet 2026.
La Roche-Jaudy
Atelier graffiti et street art
Rue Saint-Antoine LRJ PARK La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Atelier graffiti street art avec l’artiste Tonton Graffiti avec la réalisation de la fresque LRJ Park à Pommerit-Jaudy.
Exprimez-vous librement Que vous soyez un artiste en herbe ou un graffeur aguerri, cet atelier est l’occasion parfaite pour explorer et exprimer votre créativité. .
Rue Saint-Antoine LRJ PARK La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Atelier graffiti et street art La Roche-Jaudy a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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