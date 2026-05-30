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Atelier graffiti et street art Rue Saint-Antoine La Roche-Jaudy

Atelier graffiti et street art Rue Saint-Antoine La Roche-Jaudy mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Rue Saint-Antoine

Adresse : LRJ PARK

Ville : 22450 La Roche-Jaudy

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Tarif :

La Roche-Jaudy

Atelier graffiti et street art

Rue Saint-Antoine LRJ PARK La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-07-01

Atelier graffiti street art avec l’artiste Tonton Graffiti avec la réalisation de la fresque LRJ Park à Pommerit-Jaudy.
Exprimez-vous librement Que vous soyez un artiste en herbe ou un graffeur aguerri, cet atelier est l’occasion parfaite pour explorer et exprimer votre créativité.   .

Rue Saint-Antoine LRJ PARK La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Atelier graffiti et street art La Roche-Jaudy a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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