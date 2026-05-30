Fête de la Jeunesse Rue Saint-Antoine La Roche-Jaudy
Fête de la Jeunesse Rue Saint-Antoine La Roche-Jaudy samedi 4 juillet 2026.
La Roche-Jaudy
Fête de la Jeunesse
Rue Saint-Antoine LRJ PARK La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
À 14 h, atelier hip-hop.
À 14 h 30, inauguration de la fresque LRJ Park.
À 15 h, atelier danses africaines.
À 16 h, spectacle Café show. “Sorte de transmetteur en relation public pourvu d’une connexion intergénérationnelle et d’une fibre de plaisanterie ”. Durée 40 min.
À 16h45, représentation de hip-hop et danses africaines.
De 14h30 à 15h30 et de 16h30 à 17h30, sculpteur de ballons.
Stand de tatouages éphémères. Jeux géants, Château gonflable. Crêpes et barbes à papa. .
Rue Saint-Antoine LRJ PARK La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 86 32 29 29
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English :
L’événement Fête de la Jeunesse La Roche-Jaudy a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose