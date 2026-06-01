Atelier Graines d’Artistes, La Source, Le Bouscat

Atelier Graines d’Artistes Mercredi 3 juin, 14h30 La Source Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T14:30:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T14:30:00+02:00 – 2026-06-03T16:00:00+02:00

Dès 8 ans, gratuit et sur inscriptions

La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine

Atelier découpage à la manière de Matisse