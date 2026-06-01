Install Party Linux, La Source, Le Bouscat
Install Party Linux, La Source, Le Bouscat mercredi 10 juin 2026.
Install Party Linux Mercredi 10 juin, 14h00 La Source Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T17:00:00+02:00
Si vous disposez d’une machine qui ne peut pas passer à Windows 11 mais qui fonctionne encore, nous vous proposons d’installer une version de Linux sur votre appareil pour continuer d’en profiter. Venez vous renseigner en amont auprès des animateurs du laboratoire numérique !
Tout public, sur inscription
La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine
Session d’installation de Linux ordinateur linux
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