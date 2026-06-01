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Install Party Linux, La Source, Le Bouscat

Install Party Linux, La Source, Le Bouscat

Install Party Linux, La Source, Le Bouscat mercredi 10 juin 2026.

Lieu : La Source

Adresse : Place Gambetta 33110 Le Bouscat

Ville : 33110 Le Bouscat

Département : Gironde

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Tarif : Sur inscription

Install Party Linux Mercredi 10 juin, 14h00 La Source Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T17:00:00+02:00

Si vous disposez d’une machine qui ne peut pas passer à Windows 11 mais qui fonctionne encore, nous vous proposons d’installer une version de Linux sur votre appareil pour continuer d’en profiter. Venez vous renseigner en amont auprès des animateurs du laboratoire numérique !
Tout public, sur inscription

La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine
Session d’installation de Linux ordinateur linux

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