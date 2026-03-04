Atelier grand public Convergences (by 2tonnes), Le Prisme, Vannes

Atelier grand public Convergences (by 2tonnes) Jeudi 19 mars, 18h30 Le Prisme Morbihan

Début : 2026-03-19T18:30:00+01:00 – 2026-03-19T21:30:00+01:00

Fin : 2026-03-19T18:30:00+01:00 – 2026-03-19T21:30:00+01:00

Grâce à Convergences, expérimentez les choix d’une entreprise dans un monde de plus en plus fluctuant, et explorez les leviers d’action humains, matériels et économiques pour accroître la robustesse de votre organisation.

En équipe, projetez-vous dans le futur, simulez la vie d’une entreprise, incarnez différents rôles, prenez des décisions au fil des crises et des aléas et… mesurez en temps réel l’impact de vos décisions sur la robustesse de votre entreprise !

Pendant 3h, les participants, par groupe de 6 à 16, incarnent une entreprise fictive avec un triple objectif :

1. Baisser son empreinte carbone,

2. Conserver une bonne performance financière

3. Affronter des crises qui vont perturber son environnement.

Il s’agit d’un serious game, qui s’appuie sur une simulation numérique, et les participants voient évoluer différents indicateurs (carbone, business, climat social, robustesse) tout au long du jeu, afin d’en tirer des apprentissages.

Le Prisme 4 Place Albert Einstein 56000 Vannes Vannes 56000 Sud-Est Morbihan Bretagne

L’atelier pour faire converger enjeux économiques, responsabilité sociétale, et pérennité long terme

Atelier 2 tonnes