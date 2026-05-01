Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier grands-parents-parents-enfants Collectif Souletin Mauléon-Licharre

Atelier grands-parents-parents-enfants Collectif Souletin Mauléon-Licharre

Atelier grands-parents-parents-enfants Collectif Souletin Mauléon-Licharre mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Collectif Souletin

Adresse : 14 rue des frères Barenne

Ville : 64130 Mauléon-Licharre

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Mauléon-Licharre

Atelier grands-parents-parents-enfants

Collectif Souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:30:00
fin : 2026-05-06 17:00:00

Date(s) :
2026-05-06

Le Collectif souletin vous invite à Mauléon.
Durant cet atelier, vous pourrez faire de la couture. Venez vous exercez au travail manuel que vous soyez enfant, parent ou grand-parent. À partir de 6 ans. Sur inscription auprès de Pascale.   .

Collectif Souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 89 17 47 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier grands-parents-parents-enfants

L’événement Atelier grands-parents-parents-enfants Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Mauléon-Licharre (Pyrénées-Atlantiques)