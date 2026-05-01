Atelier grands-parents-parents-enfants Collectif Souletin Mauléon-Licharre
Atelier grands-parents-parents-enfants Collectif Souletin Mauléon-Licharre mercredi 6 mai 2026.
Mauléon-Licharre
Atelier grands-parents-parents-enfants
Collectif Souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 14:30:00
fin : 2026-05-06 17:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Le Collectif souletin vous invite à Mauléon.
Durant cet atelier, vous pourrez faire de la couture. Venez vous exercez au travail manuel que vous soyez enfant, parent ou grand-parent. À partir de 6 ans. Sur inscription auprès de Pascale. .
Collectif Souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 89 17 47
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English : Atelier grands-parents-parents-enfants
L’événement Atelier grands-parents-parents-enfants Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Pays Basque
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