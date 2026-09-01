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Atelier grands-parents-parents-enfants Collectif Souletin Mauléon-Licharre

mercredi 23 septembre 2026 · Collectif Souletin · Mauléon-Licharre

Atelier grands-parents-parents-enfants Collectif Souletin Mauléon-Licharre

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Collectif Souletin
Adresse
14 rue des frères Barenne
Ville
64130 Mauléon-Licharre
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 Gratuit

Mauléon-Licharre

Atelier grands-parents-parents-enfants

Collectif Souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 14:30:00
fin : 2026-09-23 16:30:00

Date(s) :
2026-09-23

Le Collectif souletin vous invite à Mauléon.
C’est la rentrée ! Venez vous exercez au travail manuel que vous soyez enfant, parent ou grand-parent. Sur inscription auprès de Pascale.   .

Collectif Souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 89 17 47 

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English : Atelier grands-parents-parents-enfants

L’événement Atelier grands-parents-parents-enfants Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque

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