Atelier graphique de papier découpé, Bibliothèque de Martinet, Martinet

Informations pratiques

Atelier graphique de papier découpé Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque de Martinet Vendée

Atelier limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

En s’inspirant des mondes imaginaires tirés du spectacle P’tite Jeanne sur le chemin des 4 mondes, l’illustrateur et conteur Fabrice Mondejar propose un atelier graphique d’illustration et de découpe de créatures imaginaires.

Accessible aux enfants à partir de 7 ans, aux ados et aux adultes.

Durée : 2 heures.

Bibliothèque de Martinet 9 bis rue de la fontaine Martinet 85150 Vendée Pays de la Loire 02 28 15 03 93 https://www.bibliothequesdesachards.net [{« type »: « email », « value »: « bibliotheques@cc-paysdesachards.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 15 03 93 »}]

Biblis en folie 2026

©Fabrice-Mondejar