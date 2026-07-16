Atelier graphique de papier découpé, Bibliothèque des Achards (quartier La Chapelle), Les Achards

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque des Achards (quartier La Chapelle) · Les Achards

Informations pratiques

Atelier graphique de papier découpé Samedi 3 octobre, 14h30 Bibliothèque des Achards (quartier La Chapelle) Vendée

Atelier limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

En s’inspirant des mondes imaginaires tirés du spectacle P’tite Jeanne sur le chemin des 4 mondes, l’illustrateur et conteur Fabrice Mondejar propose un atelier graphique d’illustration et de découpe de créatures imaginaires.

Accessible aux enfants à partir de 7 ans, aux ados et aux adultes.

Durée : 2 heures.

Bibliothèque des Achards (quartier La Chapelle) 22 rue du Général de Gaulle Les Achards 85150 Vendée Pays de la Loire 02 28 15 03 93 https://www.bibliothequesdesachards.net/ [{« type »: « email », « value »: « bibliotheques@cc-paysdesachards.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 15 03 93 »}]

Biblis en folie 2026

©Fabrice-Mondejar