Atelier graphique de papier découpé, Bibliothèque des Achards (quartier La Chapelle), Les Achards
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque des Achards (quartier La Chapelle) · Les Achards
Informations pratiques
Atelier graphique de papier découpé Samedi 3 octobre, 14h30 Bibliothèque des Achards (quartier La Chapelle) Vendée
Atelier limité à 12 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
En s’inspirant des mondes imaginaires tirés du spectacle P’tite Jeanne sur le chemin des 4 mondes, l’illustrateur et conteur Fabrice Mondejar propose un atelier graphique d’illustration et de découpe de créatures imaginaires.
Accessible aux enfants à partir de 7 ans, aux ados et aux adultes.
Durée : 2 heures.
Bibliothèque des Achards (quartier La Chapelle) 22 rue du Général de Gaulle Les Achards 85150 Vendée Pays de la Loire 02 28 15 03 93 https://www.bibliothequesdesachards.net/ [{« type »: « email », « value »: « bibliotheques@cc-paysdesachards.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 15 03 93 »}]
Biblis en folie 2026
©Fabrice-Mondejar
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