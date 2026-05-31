Atelier gratuit : Sampling et découvertes sonores, Château Éphémère, Carrières-sous-Poissy

Atelier gratuit : Sampling et découvertes sonores Mercredi 8 juillet, 10h30 Château Éphémère Yvelines

Dès 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T10:30:00+02:00 – 2026-07-08T12:30:00+02:00

Fin : 2026-07-08T10:30:00+02:00 – 2026-07-08T12:30:00+02:00

Cet atelier invite les participants à se plonger dans une dynamique d’écoute active et de création collective autour du sampling*, une technique de composition très utilisée dans l’industrie musicale. Dans cet atelier, enfants et parents sont amenés dans un premier temps à identifier les différents éléments d’un morceau composé en amont (grosse caisse, caisse claire, basse, synthétiseur…). À la suite de cette écoute, ils devront chercher des sons équivalents à partir de leur environnement afin d’entamer le processus créatif (voix, objets, percussions corporelles…), pour ensuite les enregistrer. Avec les enregistrements en poche, les participants auront le défi de remplacer progressivement des éléments du morceau original par les sons enregistrés.

Pour finir sur une note collective, l’atelier se clôture sur une écoute de la nouvelle version, entièrement recréée par le groupe.

Château Éphémère 2 chemin des grandes terres 78955 Carrières sous Poissy Carrières-sous-Poissy 78955 Yvelines Île-de-France 01 39 79 29 93 http://www.chateauephemere.org [{« type »: « link », « value »: « https://chateauephemere.org »}] Tiers lieu culturel & numérique

Un atelier ludique pour découvrir les secrets su sampling !