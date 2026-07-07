Atelier gravure- Association ArtLab Eclore SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Informations pratiques

Saint-Lary-Soulan

Atelier gravure- Association ArtLab Eclore

SAINT-LARY-SOULAN 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 09:00:00

fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Venez découvrir l’univers magique de la gravure avec Landry Gicquiaux !

A l’aide d’une presse et de différents supports, vous repartirez avec votre création !

Prix 40€

Adultes et enfants. 10 personnes max. Salle polyvalente de la mairie. .

SAINT-LARY-SOULAN 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 72 01 89 77 artlabeclore@gmail.com

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English :

Come discover the magical world of printmaking with Landry Gicquiaux!

Using a press and various materials, you’ll leave with your own creation!

Price: 40?

L’événement Atelier gravure- Association ArtLab Eclore Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-07-04 par OT de St Lary|CDT65