[Atelier] Gravure sur Tetrapak The Workshop Dieppe

[Atelier] Gravure sur Tetrapak

The Workshop / 23 Quai du Hâble Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24 16:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Initiez-vous à l’art de la gravure d’une façon originale et écologique !

Lors de cet atelier, découvrez la technique de la pointe sèche sur Tetrapak un support de récupération idéal pour créer de véritables œuvres d’art. Guidé pas à pas, vous réaliserez votre propre estampe que vous repartirez fièrement encadrer chez vous ! .

The Workshop / 23 Quai du Hâble Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 62 65 75 68 the.workshop.dieppe@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Atelier] Gravure sur Tetrapak

L’événement [Atelier] Gravure sur Tetrapak Dieppe a été mis à jour le 2026-01-03 par Seine-Maritime Attractivité