[Atelier] Gravure sur Tetrapak The Workshop Dieppe

Début : 2026-01-24 14:00:00
fin : 2026-01-24 16:00:00
2026-01-24
Initiez-vous à l’art de la gravure d’une façon originale et écologique !
Lors de cet atelier, découvrez la technique de la pointe sèche sur Tetrapak un support de récupération idéal pour créer de véritables œuvres d’art. Guidé pas à pas, vous réaliserez votre propre estampe que vous repartirez fièrement encadrer chez vous ! .
