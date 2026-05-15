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Atelier gravure sur verre Ramène ton verre ! (Ou prends-en un des nôtres) Port-en-Bessin-Huppain

Atelier gravure sur verre Ramène ton verre ! (Ou prends-en un des nôtres) Port-en-Bessin-Huppain

Atelier gravure sur verre Ramène ton verre ! (Ou prends-en un des nôtres) Port-en-Bessin-Huppain mercredi 19 août 2026.

Adresse : 2 rue du Croiseur Montcalm

Ville : 14520 Port-en-Bessin-Huppain

Département : Calvados

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Port-en-Bessin-Huppain

Atelier gravure sur verre Ramène ton verre ! (Ou prends-en un des nôtres)

2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:00:00
fin : 2026-08-19 16:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Initiez-vous à l’art délicat de la gravure sur verre lors d’un atelier créatif et convivial !
À l’aide d’outils adaptés, personnalisez un véritable verre à boire en y gravant motifs, prénoms ou dessins selon vos envies !
Initiez-vous à l’art délicat de la gravure sur verre lors d’un atelier créatif et convivial !

À l’aide d’outils adaptés, personnalisez un véritable verre à boire en y gravant motifs, prénoms ou dessins selon vos envies. Guidés pas à pas, les participants découvriront les techniques de base de la gravure tout en réalisant une création unique à emporter chez eux.

Un moment original et accessible à tous pour laisser parler sa créativité et repartir avec un objet aussi beau qu’utile !   .

2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie +33 2 31 21 92 33  visites@portenbessin-huppain.fr

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English : Atelier gravure sur verre Ramène ton verre ! (Ou prends-en un des nôtres)

Try your hand at the delicate art of glass engraving in a creative and fun workshop!
Using the right tools, personalise a real drinking glass by engraving designs, names or drawings to your heart’s content!

L’événement Atelier gravure sur verre Ramène ton verre ! (Ou prends-en un des nôtres) Port-en-Bessin-Huppain a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayeux Intercom

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