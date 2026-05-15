Port-en-Bessin-Huppain

Les portraits dans l’art

2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 15:00:00

fin : 2026-08-12 16:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Entrez dans l’univers fascinant des portraits célèbres !

De la mystérieuse Mona Lisa à La Jeune Fille à la perle, en passant par les statues des empereurs romains, découvrez comment les artistes ont représenté les visages à travers les siècles.

Entrez dans l’univers fascinant des portraits célèbres !

De la mystérieuse Mona Lisa à La Jeune Fille à la perle, en passant par les statues des empereurs romains, découvrez comment les artistes ont représenté les visages à travers les siècles. Jeux, observations et anecdotes amusantes rythmeront cet atelier ludique pour apprendre à regarder les portraits autrement. .

2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie +33 2 31 21 92 33 visites@portenbessin-huppain.fr

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English : Les portraits dans l’art

Enter the fascinating world of famous portraits!

From the mysterious Mona Lisa to The Girl with the Pearl, via statues of Roman emperors, discover how artists have depicted faces over the centuries.

L’événement Les portraits dans l’art Port-en-Bessin-Huppain a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayeux Intercom