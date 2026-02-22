Atelier greffe de pommiers Naillat
Atelier greffe de pommiers Naillat samedi 7 mars 2026.
Atelier greffe de pommiers
Naillat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
L’ association pour la sauvegarde du patrimoine naillatois organise son 3 ème atelier gratuit de greffe de pommiers le samedi 7 mars à 10 à la salle des fêtes.
Dans l’objectif de sauvegarder des arbres fruitiers par la greffe, Jean-Louis Chevreuil et Geoffroy Dunet interviendront pour partager leur passion sur différentes techniques. Porte-greffe et greffons offerts aux participants.
Nombre de places limitées, réservez rapidement avant le 01/03
patrimoine.naillat@gmail.com .
Naillat 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine patriloine.naillat@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier greffe de pommiers
L’événement Atelier greffe de pommiers Naillat a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Pays Dunois