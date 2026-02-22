Atelier greffe de pommiers

Naillat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

L’ association pour la sauvegarde du patrimoine naillatois organise son 3 ème atelier gratuit de greffe de pommiers le samedi 7 mars à 10 à la salle des fêtes.

Dans l’objectif de sauvegarder des arbres fruitiers par la greffe, Jean-Louis Chevreuil et Geoffroy Dunet interviendront pour partager leur passion sur différentes techniques. Porte-greffe et greffons offerts aux participants.

Nombre de places limitées, réservez rapidement avant le 01/03

patrimoine.naillat@gmail.com .

Naillat 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine

