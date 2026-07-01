Atelier Hamac Yoga Fusion avenue de la 5ème République Margaux-Cantenac

Informations pratiques

Margaux-Cantenac

Atelier Hamac Yoga Fusion

avenue de la 5ème République Salle Port-Aubin Margaux-Cantenac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 12:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Atelier d’une durée d’1h00 => 8 hamacs donc inscription obligatoire!

2 sessions 10h00-11h00 ou 11h30-12h30

A l’aide d’un hamac, en suspension à la hauteur des hanches, cette activité vous propose un véritable travail musculaire gainage, travail postural, équilibre, souplesse, étirements), avec l’expérience unique des postures inversées et pour finir, une relaxation dans le cocon.

Cercle de clôture autour d’un thé ou d’une infusion.

Animé par Géraldine Wojciechowski, diplôme d’état d’éducatrice sportive, 25 ans d’expérience de yoga, massages, techniques de libération émotionnelle. .

avenue de la 5ème République Salle Port-Aubin Margaux-Cantenac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 41 70 28 yogamargaux.cantenac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Hamac Yoga Fusion

L’événement Atelier Hamac Yoga Fusion Margaux-Cantenac a été mis à jour le 2026-07-02 par Margaux Médoc Tourisme