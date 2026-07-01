Atelier Hamac Yoga Fusion avenue de la 5ème République Margaux-Cantenac
samedi 11 juillet 2026 · avenue de la 5ème République · Margaux-Cantenac
Informations pratiques
Margaux-Cantenac
Atelier Hamac Yoga Fusion
avenue de la 5ème République Salle Port-Aubin Margaux-Cantenac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 12:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Atelier d’une durée d’1h00 => 8 hamacs donc inscription obligatoire!
2 sessions 10h00-11h00 ou 11h30-12h30
A l’aide d’un hamac, en suspension à la hauteur des hanches, cette activité vous propose un véritable travail musculaire gainage, travail postural, équilibre, souplesse, étirements), avec l’expérience unique des postures inversées et pour finir, une relaxation dans le cocon.
Cercle de clôture autour d’un thé ou d’une infusion.
Animé par Géraldine Wojciechowski, diplôme d’état d’éducatrice sportive, 25 ans d’expérience de yoga, massages, techniques de libération émotionnelle. .
avenue de la 5ème République Salle Port-Aubin Margaux-Cantenac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 41 70 28 yogamargaux.cantenac@gmail.com
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English : Atelier Hamac Yoga Fusion
L’événement Atelier Hamac Yoga Fusion Margaux-Cantenac a été mis à jour le 2026-07-02 par Margaux Médoc Tourisme
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