Atelier herbier suspension en argile, au musée gallo-romain Route du Château Claracq
Atelier herbier suspension en argile, au musée gallo-romain Route du Château Claracq mercredi 22 avril 2026.
Atelier herbier suspension en argile, au musée gallo-romain
Route du Château Musée gallo-romain Claracq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Sur réservation. Pour les 3/5 ans. .
Route du Château Musée gallo-romain Claracq 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 67 13 86 69 musee@cclb64.fr
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English : Atelier herbier suspension en argile, au musée gallo-romain
L’événement Atelier herbier suspension en argile, au musée gallo-romain Claracq a été mis à jour le 2026-03-27 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran