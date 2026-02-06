Atelier initiation archéologie, au musée gallo-romain Route du Château Claracq
Atelier initiation archéologie, au musée gallo-romain Route du Château Claracq vendredi 20 février 2026.
Atelier initiation archéologie, au musée gallo-romain
Route du Château Musée gallo-romain Claracq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Chaussez les bottes de l’archéologue ! Après une présentation des méthodes et des outils, les enfants fouillent et découvrent les vestiges de la villa antique. Sur réservation, à partir de 6 ans. .
Route du Château Musée gallo-romain Claracq 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 67 13 86 69 musee@cclb64.fr
English : Atelier initiation archéologie, au musée gallo-romain
L’événement Atelier initiation archéologie, au musée gallo-romain Claracq a été mis à jour le 2026-02-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran