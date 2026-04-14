Visite découverte du verger et des vignes de Claracq, Le Musée gallo-romain, Claracq

Visite découverte du verger et des vignes de Claracq Samedi 6 juin, 10h00 Le Musée gallo-romain Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Pour les Rendez-vous aux Jardins, le verger du Château de Claracq ainsi que les plans anciens de vigne seront également mis à l’honneur par l’Association des Aînés ruraux – Génération mouvement de Claracq, à l’occasion d’une visite commentée, au cours de laquelle les visiteurs découvriront les secrets de l’entretien ainsi que les périodes de tailles et de greffes des variétés anciennes d’arbres fruitiers.

Le Musée gallo-romain Route du Château 64330 Claracq Claracq 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 09 67 13 86 69 http://www.musee-claracq.com Le Musée gallo-romain à Claracq retrace l’histoire d’un établissement rural gallo-romain qui a vu le jour et s’est développé du Ier au Ve siècle de notre ère. S’appuyant sur une muséographie élaborée mettant en scène les mosaïques restaurées, il propose, grâce à une approche ludique, de découvrir les spécificités de la villa autour de divers thèmes (vie quotidienne, aristocratie, agriculture, architecture…) illustrés par la présentation des collections. Accès en voiture. Parking gratuit.

Pour les Rendez-vous aux Jardins, le verger du Château de Claracq ainsi que les plans anciens de vigne seront également mis à l’honneur par l’Association des Aînés ruraux – Génération mouvement de à…

©Musee Claracq