Les Rendez-vous aux Jardins, au Musée gallo-romain Route du château Claracq
Les Rendez-vous aux Jardins, au Musée gallo-romain Route du château Claracq samedi 6 juin 2026.
Claracq
Les Rendez-vous aux Jardins, au Musée gallo-romain
Route du château Musée gallo-romain Claracq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Présentation du jardin antique, des plantes utilisées à l’époque gallo-romaine ainsi que leurs usages. Visite dégustation, à la découverte des plantes antiques. Ateliers d’initiation adulte à la vannerie sur réservation. Découverte du jardin pour le jeune public avec un livret jeux. Présentation du verger et des vignes de Claracq, avec l’association Générations Mouvement. .
Route du château Musée gallo-romain Claracq 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 67 13 86 69 musee@cclb64.fr
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English : Les Rendez-vous aux Jardins, au Musée gallo-romain
L’événement Les Rendez-vous aux Jardins, au Musée gallo-romain Claracq a été mis à jour le 2026-06-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
À voir aussi à Claracq (Pyrénées-Atlantiques)
- Ateliers d’initiation à la vannerie, Le Musée gallo-romain, Claracq 6 juin 2026
- Découverte du jardin Antique, Le Musée gallo-romain, Claracq 6 juin 2026
- Visite découverte du verger et des vignes de Claracq, Le Musée gallo-romain, Claracq 6 juin 2026
- Découverte du jardin antique avec un livret-jeux pour les enfants, Le Musée gallo-romain, Claracq 6 juin 2026
- Atelier herbier antique, au musée gallo-romain Route du Château Claracq 8 juillet 2026