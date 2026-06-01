Les Rendez-vous aux Jardins, au Musée gallo-romain Route du château Claracq

Claracq

Les Rendez-vous aux Jardins, au Musée gallo-romain

Route du château Musée gallo-romain Claracq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Présentation du jardin antique, des plantes utilisées à l’époque gallo-romaine ainsi que leurs usages. Visite dégustation, à la découverte des plantes antiques. Ateliers d’initiation adulte à la vannerie sur réservation. Découverte du jardin pour le jeune public avec un livret jeux. Présentation du verger et des vignes de Claracq, avec l’association Générations Mouvement. .

Route du château Musée gallo-romain Claracq 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 67 13 86 69 musee@cclb64.fr

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English : Les Rendez-vous aux Jardins, au Musée gallo-romain

L’événement Les Rendez-vous aux Jardins, au Musée gallo-romain Claracq a été mis à jour le 2026-06-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran