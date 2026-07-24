Informations pratiques

Autrey-le-Vay

Atelier huiles essentielles et solutions naturelles

AUTREY-LE-VAY Autrey-le-Vay Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 18:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Atelier découverte huiles essentielles et solutions naturelles DoTERRA. Pour adultes et enfants. Atelier gratuit, sur réservation. .

AUTREY-LE-VAY Autrey-le-Vay 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 21 17 94

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English : Atelier huiles essentielles et solutions naturelles

L’événement Atelier huiles essentielles et solutions naturelles Autrey-le-Vay a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL