Atelier illustration BD avec l’autrice-illustratrice Juliette Hayer Médiathèque Luce Courville Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 15:00 –

Gratuit : oui Adulte, Etudiant

Venez découvrir l’univers de l’artiste et vous initier à la BD sur la thème de la fête.

Médiathèque Luce Courville Nantes 44300



Afficher la carte du lieu Médiathèque Luce Courville et trouvez le meilleur itinéraire

