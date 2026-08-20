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Atelier illustration BD avec l’autrice-illustratrice Juliette Hayer Médiathèque Luce Courville Nantes
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 15:00 –
Gratuit : oui Adulte, Etudiant
Venez découvrir l’univers de l’artiste et vous initier à la BD sur la thème de la fête.
Médiathèque Luce Courville Nantes 44300
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