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Atelier illustration BD avec l’autrice-illustratrice Juliette Hayer Médiathèque Luce Courville Nantes

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes

Atelier illustration BD avec l’autrice-illustratrice Juliette Hayer Médiathèque Luce Courville Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
15:00
Lieu
Médiathèque Luce Courville
Adresse
1 Rue Eugène Thomas, 44300 Nantes, France
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 15:00 –
Gratuit : oui  Adulte, Etudiant 

Venez découvrir l’univers de l’artiste et vous initier à la BD sur la thème de la fête.

Médiathèque Luce Courville Nantes 44300


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