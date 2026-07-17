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Atelier Inathèque Médiathèque Jacques Demy Nantes
mercredi 16 septembre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 15:30 –
Gratuit : oui Adulte
Explorez le patrimoine photographique nantais tout en vous initiant à la consultation des archives de l’Institut national de l’audiovisuel.
Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/
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