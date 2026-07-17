Atelier Inathèque Médiathèque Jacques Demy Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 15:30 –

Gratuit : oui Adulte

Explorez le patrimoine photographique nantais tout en vous initiant à la consultation des archives de l’Institut national de l’audiovisuel.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/



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