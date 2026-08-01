Atelier Incarner sa féminité Saubion
dimanche 16 août 2026 · Saubion
Informations pratiques
Saubion
Atelier Incarner sa féminité
Les Bouquinistes — Sur Un Livre Perché Saubion Landes
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16 11:30:00
Date(s) :
2026-08-16
Avec Océane Domergue (maître Reiki, hypnothérapeute). Attention limité à 15 places
Avec Océane Domergue (maître Reiki, hypnothérapeute). Attention limité à 15 places .
Les Bouquinistes — Sur Un Livre Perché Saubion 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 71 52 97
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English : Atelier Incarner sa féminité
With Océane Domergue (Reiki Master, hypnotherapist). Please note: Limited to 15 spots
L’événement Atelier Incarner sa féminité Saubion a été mis à jour le 2026-08-06 par OTI LAS
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