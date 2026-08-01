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AGENDA · Saubion

Atelier Incarner sa féminité Saubion

dimanche 16 août 2026 · Saubion

Atelier Incarner sa féminité Saubion

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Les Bouquinistes — Sur Un Livre Perché
Ville
40230 Saubion
Département
Landes
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif

Saubion

Atelier Incarner sa féminité

Les Bouquinistes — Sur Un Livre Perché Saubion Landes

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16 11:30:00

Date(s) :
2026-08-16

Avec Océane Domergue (maître Reiki, hypnothérapeute). Attention limité à 15 places
Avec Océane Domergue (maître Reiki, hypnothérapeute). Attention limité à 15 places   .

Les Bouquinistes — Sur Un Livre Perché Saubion 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 71 52 97 

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English : Atelier Incarner sa féminité

With Océane Domergue (Reiki Master, hypnotherapist). Please note: Limited to 15 spots

L’événement Atelier Incarner sa féminité Saubion a été mis à jour le 2026-08-06 par OTI LAS

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