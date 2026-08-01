Informations pratiques

Saubion

Atelier La communication au sein du couple

Les Bouquinistes Sur un livre perché Saubion Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 15:00:00

fin : 2026-08-16 17:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Avec Loïc Prévost. Places limitées.

Avec Loïc Prévost. Places limitées. .

Les Bouquinistes Sur un livre perché Saubion 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 93 50 81

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English : Atelier La communication au sein du couple

With Lo%EFc Pr%E9vost. Limited seating.

L’événement Atelier La communication au sein du couple Saubion a été mis à jour le 2026-08-06 par OTI LAS