AGENDA · Saubion
Atelier La communication au sein du couple Saubion
dimanche 16 août 2026 · Saubion
Informations pratiques
Saubion
Atelier La communication au sein du couple
Les Bouquinistes Sur un livre perché Saubion Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 15:00:00
fin : 2026-08-16 17:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Avec Loïc Prévost. Places limitées.
Avec Loïc Prévost. Places limitées. .
Les Bouquinistes Sur un livre perché Saubion 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 93 50 81
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English : Atelier La communication au sein du couple
With Lo%EFc Pr%E9vost. Limited seating.
L’événement Atelier La communication au sein du couple Saubion a été mis à jour le 2026-08-06 par OTI LAS
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