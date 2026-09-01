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AGENDA · Étrépagny

Atelier informatique Ludo-Médiathèque Étrépagny

vendredi 11 septembre 2026 · Ludo-Médiathèque · Étrépagny

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Ludo-Médiathèque
Adresse
3 Rue Maison de Vatimesnil
Ville
27150 Étrépagny
Département
Eure
Tarif

Étrépagny

Atelier informatique

Ludo-Médiathèque 3 Rue Maison de Vatimesnil Étrépagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 14:00:00
fin : 2026-09-11 16:00:00

Date(s) :
2026-09-11 2026-09-18

Découverte de Canva

Au programme
– Découvrir les fonctionnalités de Canva,
– Apprendre à créer des affiches,
– Réaliser des visuels pour vos projets personnels et professionnels.

À partir de 16 ans.   .

Ludo-Médiathèque 3 Rue Maison de Vatimesnil Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 91 54  mediatheque@ccvexin-normand.fr

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English : Atelier informatique

L’événement Atelier informatique Étrépagny a été mis à jour le 2026-08-19 par Vexin Normand Tourisme

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