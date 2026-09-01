Atelier informatique Ludo-Médiathèque Étrépagny

Informations pratiques

Étrépagny

Atelier informatique

Ludo-Médiathèque 3 Rue Maison de Vatimesnil Étrépagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 14:00:00

fin : 2026-09-11 16:00:00

Date(s) :

2026-09-11 2026-09-18

Découverte de Canva

Au programme

– Découvrir les fonctionnalités de Canva,

– Apprendre à créer des affiches,

– Réaliser des visuels pour vos projets personnels et professionnels.

À partir de 16 ans. .

Ludo-Médiathèque 3 Rue Maison de Vatimesnil Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 91 54 mediatheque@ccvexin-normand.fr

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English : Atelier informatique

L’événement Atelier informatique Étrépagny a été mis à jour le 2026-08-19 par Vexin Normand Tourisme