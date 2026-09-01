Atelier informatique Ludo-Médiathèque Étrépagny
vendredi 11 septembre 2026 · Ludo-Médiathèque · Étrépagny
Informations pratiques
Étrépagny
Atelier informatique
Ludo-Médiathèque 3 Rue Maison de Vatimesnil Étrépagny Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 14:00:00
fin : 2026-09-11 16:00:00
Date(s) :
2026-09-11 2026-09-18
Découverte de Canva
Au programme
– Découvrir les fonctionnalités de Canva,
– Apprendre à créer des affiches,
– Réaliser des visuels pour vos projets personnels et professionnels.
À partir de 16 ans. .
Ludo-Médiathèque 3 Rue Maison de Vatimesnil Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 91 54 mediatheque@ccvexin-normand.fr
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English : Atelier informatique
L’événement Atelier informatique Étrépagny a été mis à jour le 2026-08-19 par Vexin Normand Tourisme
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