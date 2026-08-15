Informations pratiques

Étrépagny

Jeu de piste Le Mystère du Parchemin des Rois

3 Rue Maison de Vatimesnil Étrépagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:30:00

fin : 2026-10-03 16:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Enquêtez, observez, résolvez et partez à la découverte du patrimoine d’Étrépagny.

Le précieux Parchemin des Rois a disparu !

Étrépagny a accueilli, au fil des siècles, plusieurs souverains et personnages illustres.

De leur passage est né un précieux parchemin, véritable trésor de la ville, qui raconte son histoire et conserve la mémoire des rois qui y ont séjourné.

Mais en 1870, alors que la guerre contre la Prusse menace Étrépagny, Isabelle de Vatimesnil, châtelaine et bienfaitrice de la ville, met le parchemin à l’abri afin qu’il ne tombe jamais entre de mauvaises mains.

Depuis ce jour, nul ne sait où il est caché… Saurez-vous retrouver sa trace ?

En famille ou entre amis, partez à la découverte du patrimoine d’Étrépagny, observez les moindres détails, résolvez les énigmes et suivez les indices laissés au fil du parcours. Peut-être serez-vous les premiers, depuis plus de 150 ans, à retrouver le légendaire Parchemin des Rois !

Animation accessible à partir de 7 ans.

Les équipes seront composées, de manière aléatoire, avant le début du jeu de piste.

Aucun billet ne pourra être échangé ou remboursé, sauf en cas de force majeur qui occasionnerait une annulation de la part de l’office de tourisme. .

3 Rue Maison de Vatimesnil Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 60 63 info.tourisme@ccvexin-normand.fr

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English : Jeu de piste Le Mystère du Parchemin des Rois

L’événement Jeu de piste Le Mystère du Parchemin des Rois Étrépagny a été mis à jour le 2026-08-19 par Vexin Normand Tourisme