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AGENDA · Béziers

ATELIER INFORMATIQUE INFORMATIC Béziers

samedi 19 septembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
place du 14 Juillet
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

ATELIER INFORMATIQUE INFORMATIC

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Apprenez à programmer en vous amusant grâce à des applications ludiques, puis profitez d’un petit moment de jeu à chaque séance !
Découvrez les bases de la programmation grâce à des applications ludiques et adaptées pour apprendre en s’amusant. Chaque séance se termine par un petit moment de jeu pour prolonger le plaisir.
Inscription conseillée. 7-11 ans.   .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50  mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Learn to program while having fun with fun apps, and then enjoy a little playtime at the end of each session!

L’événement ATELIER INFORMATIQUE INFORMATIC Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34

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