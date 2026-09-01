ATELIER INFORMATIQUE INFORMATIC Béziers
samedi 19 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
ATELIER INFORMATIQUE INFORMATIC
place du 14 Juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Apprenez à programmer en vous amusant grâce à des applications ludiques, puis profitez d’un petit moment de jeu à chaque séance !
Découvrez les bases de la programmation grâce à des applications ludiques et adaptées pour apprendre en s’amusant. Chaque séance se termine par un petit moment de jeu pour prolonger le plaisir.
Inscription conseillée. 7-11 ans. .
place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English :
Learn to program while having fun with fun apps, and then enjoy a little playtime at the end of each session!
L’événement ATELIER INFORMATIQUE INFORMATIC Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34
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