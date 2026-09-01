Informations pratiques

Béziers

ATELIER INFORMATIQUE INFORMATIC

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Apprenez à programmer en vous amusant grâce à des applications ludiques, puis profitez d’un petit moment de jeu à chaque séance !

Découvrez les bases de la programmation grâce à des applications ludiques et adaptées pour apprendre en s’amusant. Chaque séance se termine par un petit moment de jeu pour prolonger le plaisir.

Inscription conseillée. 7-11 ans. .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Learn to program while having fun with fun apps, and then enjoy a little playtime at the end of each session!

L’événement ATELIER INFORMATIQUE INFORMATIC Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34