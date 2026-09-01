Atelier informatique Collectif souletin Mauléon-Licharre
jeudi 24 septembre 2026 · Collectif souletin · Mauléon-Licharre
Informations pratiques
Mauléon-Licharre
Atelier informatique
Collectif souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 14:00:00
fin : 2026-09-24 16:30:00
Date(s) :
2026-09-24
L’atelier informatique est un atelier de sensibilisation à l’outil informatique qui se déroule à Mauléon.
Vous souhaitez découvrir ou approfondir vos connaissances en informatique ? C’est le moment parfait pour vous lancer. Ouverts à tous, débutants comme curieux, ces ateliers sont adaptés à vos besoins. Sur inscription. .
Collectif souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 79 53 64
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English : Atelier informatique
L’événement Atelier informatique Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque
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