Atelier informatique Collectif souletin Mauléon-Licharre

Informations pratiques

Mauléon-Licharre

Atelier informatique

Collectif souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 14:00:00

fin : 2026-10-01 16:30:00

Date(s) :

2026-10-01

L’atelier informatique est un atelier de sensibilisation à l’outil informatique qui se déroule à Mauléon.

Vous souhaitez découvrir ou approfondir vos connaissances en informatique ? C’est le moment parfait pour vous lancer. Ouverts à tous, débutants comme curieux, ces ateliers sont adaptés à vos besoins. Sur inscription. .

Collectif souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 79 53 64

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English :

L’événement Atelier informatique Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Pays Basque