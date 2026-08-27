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Atelier informatique Collectif souletin Mauléon-Licharre

jeudi 15 octobre 2026 · Collectif souletin · Mauléon-Licharre

Atelier informatique Collectif souletin Mauléon-Licharre

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Collectif souletin
Adresse
14 rue des frères Barenne
Ville
64130 Mauléon-Licharre
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 Gratuit

Mauléon-Licharre

Atelier informatique

Collectif souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 14:00:00
fin : 2026-10-15 16:30:00

Date(s) :
2026-10-15

L’atelier informatique est un atelier de sensibilisation à l’outil informatique qui se déroule à Mauléon.
Vous souhaitez découvrir ou approfondir vos connaissances en informatique ? C’est le moment parfait pour vous lancer. Ouverts à tous, débutants comme curieux, ces ateliers sont adaptés à vos besoins. Sur inscription.   .

Collectif souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 79 53 64 

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English : Atelier informatique

L’événement Atelier informatique Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque

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