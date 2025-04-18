Atelier Initation à la peinture sur figurine Dives-sur-Mer
Atelier Initation à la peinture sur figurine Dives-sur-Mer mercredi 15 juillet 2026.
Dives-sur-Mer
Atelier Initation à la peinture sur figurine
Lieuc communiqué à l’inscription Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 16:00:00
fin : 2026-07-15 18:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Le Meeple conquérant vous propose un atelier d’initiation à la peinture sur figurine, de quoi réveiller l’artiste qui est en vous !
Le Meeple conquérant vous propose un atelier d’initiation à la peinture sur figurine, de quoi réveiller l’artiste qui est en vous !
Dès 6 ans.
3€, sur inscription. .
Lieuc communiqué à l’inscription Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 7 66 22 28 62
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English : Atelier Initation à la peinture sur figurine
Le Meeple conquérant is offering an introductory workshop in miniature painting to awaken the artist in you!
L’événement Atelier Initation à la peinture sur figurine Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge
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