Dives-sur-Mer

Atelier Initation à la peinture sur figurine

Lieuc communiqué à l’inscription Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 16:00:00

fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Le Meeple conquérant vous propose un atelier d’initiation à la peinture sur figurine, de quoi réveiller l’artiste qui est en vous !

Le Meeple conquérant vous propose un atelier d’initiation à la peinture sur figurine, de quoi réveiller l’artiste qui est en vous !

Dès 6 ans.

3€, sur inscription. .

Lieuc communiqué à l’inscription Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 7 66 22 28 62

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English : Atelier Initation à la peinture sur figurine

Le Meeple conquérant is offering an introductory workshop in miniature painting to awaken the artist in you!

L’événement Atelier Initation à la peinture sur figurine Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge