Relaxation Aquatique Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer

Dives-sur-Mer

Relaxation Aquatique

Domitys Les Safrans 1 Avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:30:00

fin : 2026-07-30 16:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Domitys Les Safrans vous propose un atelier de relaxation aquatique.

Domitys Les Safrans vous propose un atelier de relaxation aquatique.

Sur inscription. .

Domitys Les Safrans 1 Avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 58 23 00 00

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English : Relaxation Aquatique

Domitys Les Safrans offers an aquatic relaxation workshop.

L’événement Relaxation Aquatique Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge