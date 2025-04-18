Relaxation Aquatique Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer
Relaxation Aquatique Domitys Les Safrans Dives-sur-Mer jeudi 30 juillet 2026.
Dives-sur-Mer
Relaxation Aquatique
Domitys Les Safrans 1 Avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:30:00
fin : 2026-07-30 16:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Domitys Les Safrans vous propose un atelier de relaxation aquatique.
Domitys Les Safrans vous propose un atelier de relaxation aquatique.
Sur inscription. .
Domitys Les Safrans 1 Avenue Jean Isabelle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 58 23 00 00
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English : Relaxation Aquatique
Domitys Les Safrans offers an aquatic relaxation workshop.
L’événement Relaxation Aquatique Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge
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