Guitare Manouche Dives-sur-Mer

Guitare Manouche Dives-sur-Mer mardi 12 août 2025.

Guitare Manouche

Lieu communiqué à l’inscription Dives-sur-Mer Calvados

Début : 2025-08-12 14:30:00

fin : 2025-08-12 16:30:00

2025-08-12 2025-08-19

Cet atelier de deux heures vous permet de vous initier à la guitare Manouche.

Dès 10 ans. Prêt du matériel. Inscription obligatoire.

Lieu communiqué à l’inscription Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 6 86 12 28 18 auxcouleursde-nath@orange.fr

English : Guitare Manouche

This two-hour workshop introduces you to Manouche guitar.

Ages 10 and up. Equipment on loan. Registration required.

German : Guitare Manouche

In diesem zweistündigen Workshop lernen Sie die Gypsy-Gitarre kennen.

Ab 10 Jahren. Die Ausrüstung wird ausgeliehen. Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Questo laboratorio di due ore vi introduce alla chitarra Manouche.

A partire dai 10 anni. Attrezzatura in prestito. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Este taller de dos horas te inicia en la guitarra manouche.

A partir de 10 años. Préstamo de material. Inscripción obligatoria.

L’événement Guitare Manouche Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-16 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge