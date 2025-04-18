Karaoké Rue Paul Canta Dives-sur-Mer

Dives-sur-Mer

Karaoké

Rue Paul Canta Halles médiévales Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Réveillez le chanteur qui sommeille en vous et venez donner de la voix lors d’un karaoké !

Réveillez le chanteur qui sommeille en vous et venez donner de la voix lors d’un karaoké ! .

Rue Paul Canta Halles médiévales Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 6 76 60 68 76

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English : Karaoké

Awaken your inner singer and join in the karaoke!

L’événement Karaoké Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge