Karaoké Rue Paul Canta Dives-sur-Mer
Karaoké Rue Paul Canta Dives-sur-Mer jeudi 23 juillet 2026.
Dives-sur-Mer
Karaoké
Rue Paul Canta Halles médiévales Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Réveillez le chanteur qui sommeille en vous et venez donner de la voix lors d’un karaoké !
Réveillez le chanteur qui sommeille en vous et venez donner de la voix lors d’un karaoké ! .
Rue Paul Canta Halles médiévales Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 6 76 60 68 76
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English : Karaoké
Awaken your inner singer and join in the karaoke!
L’événement Karaoké Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge
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