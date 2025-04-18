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Karaoké Rue Paul Canta Dives-sur-Mer

Karaoké Rue Paul Canta Dives-sur-Mer jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Rue Paul Canta

Adresse : Halles médiévales

Ville : 14160 Dives-sur-Mer

Département : Calvados

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Tarif :

Dives-sur-Mer

Karaoké

Rue Paul Canta Halles médiévales Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Réveillez le chanteur qui sommeille en vous et venez donner de la voix lors d’un karaoké !
Réveillez le chanteur qui sommeille en vous et venez donner de la voix lors d’un karaoké !   .

Rue Paul Canta Halles médiévales Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 6 76 60 68 76 

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English : Karaoké

Awaken your inner singer and join in the karaoke!

L’événement Karaoké Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge

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