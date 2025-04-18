Marché du bien-être Place de la République Dives-sur-Mer

Dives-sur-Mer

Marché du bien-être

Place de la République Halles médiévalles Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-24 18:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Envie d’astuces pour vous détendre et prendre soin de vous ? Découvrez la 6ème édition de ce marché ! Ses professionnels et producteurs locaux vous attendent pour partager leurs techniques et leurs produits.

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Place de la République Halles médiévalles Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 6 80 13 77 39

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English : Marché du bien-être

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L’événement Marché du bien-être Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge