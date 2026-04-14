Atelier Initiation à la Chocolaterie – Boîte Chocolat et Rochers, Autre lieu, Genève

Atelier Initiation à la Chocolaterie – Boîte Chocolat et Rochers Samedi 25 avril, 10h00 Autre lieu

CHF 90.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

Plongez dans l’univers du chocolat artisanal suisse avec les professionnels de la chocolaterie centenaire à Genève La Bonbonnière.

Partagez un moment unique en famille ou entre amis autour d’une expérience 100% chocolatée de 2h à L’Ecole du Chocolat, composée d’une dégustation des meilleurs chocolats de La Bonbonnière, d’une introduction à l’histoire du chocolat et d’une mise en pratique. Vous réaliserez étape par étape une boîte en chocolat personnalisée et apprendrez à préparer des rochers au chocolat. Vous découvrirez plusieurs techniques et astuces de chocolaterie artisanale.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://shop.labonbonniere.ch/atelier/fabriquez-une-boite-en-chocolat-et-des-rochers-5/ »}] [{« link »: « https://labonbonniere.ch/ateliers-ecole-chocolat-geneve/ »}]

Une immersion à la chocolaterie artisanale unique à Genève

La Bonbonnière