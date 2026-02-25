Atelier initiation à la dégustation de la bière Truchtersheim

Atelier initiation à la dégustation de la bière

4 place du Marché Truchtersheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-05-16 11:00:00

fin : 2026-05-16 13:00:00

2026-05-16

Atelier payant et sur inscription d’initiation à la dégustation de la bière à la salle du Koeur à Truchtersheim.

Par Hervé Marziou, bièrologue.

Une bonne bière ne peut pas être une bière dans laquelle on a mis n’importe quoi pour épater la galerie ! a dit Monsieur Marziou, biérologue connu et reconnu. Ainsi, venez apprendre à déguster la bière en sa compagnie et découvrez en toutes les subtilités gustatives .

Introductory beer-tasting workshop at the Salle du Koeur in Truchtersheim, with registration required.

