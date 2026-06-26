Villetelle

ATELIER INITIATION À LA FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE

Chemin d’Ambrussum Villetelle Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

ATELIER INITIATION À LA FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE

Tous les jeudis (à partir du 09/07)

10h30 12h30

Infos pratiques:

Pour tous les ateliers

5€ par participant

Réservation obligatoire ambrussum@lunelagglo.fr / 04 67 02 22 33

Au sein d’un bac de fouille, les enfants enlèveront la terre pour dégager vestiges et objets, puis les analyseront pour en tirer des conclusions sur la vie de nos ancêtres.

Enfants 7 14 ans .

Chemin d’Ambrussum Villetelle 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 02 22 33 ambrussum@lunelagglo.fr

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English : ATELIER INITIATION À LA FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE

INTRODUCTORY WORKSHOP ON ARCHEOLOGICAL EXCAVATION

Every Thursday (starting July 9)

10:30 a.m. 12:30 p.m.

Practical Information:

For all workshops:

5? per participant

Reservations required: ambrussum@lunelagglo.fr / 04 67 02 22 33

L’événement ATELIER INITIATION À LA FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE Villetelle a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT PAYS DE LUNEL