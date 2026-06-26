ATELIER INITIATION À LA FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE Villetelle
ATELIER INITIATION À LA FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE Villetelle jeudi 9 juillet 2026.
Villetelle
ATELIER INITIATION À LA FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE
Chemin d’Ambrussum Villetelle Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
ATELIER INITIATION À LA FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE
Tous les jeudis (à partir du 09/07)
10h30 12h30
Infos pratiques:
Pour tous les ateliers
5€ par participant
Réservation obligatoire ambrussum@lunelagglo.fr / 04 67 02 22 33
Au sein d’un bac de fouille, les enfants enlèveront la terre pour dégager vestiges et objets, puis les analyseront pour en tirer des conclusions sur la vie de nos ancêtres.
Enfants 7 14 ans .
Chemin d’Ambrussum Villetelle 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 02 22 33 ambrussum@lunelagglo.fr
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English : ATELIER INITIATION À LA FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE
INTRODUCTORY WORKSHOP ON ARCHEOLOGICAL EXCAVATION
Every Thursday (starting July 9)
10:30 a.m. 12:30 p.m.
Practical Information:
For all workshops:
5? per participant
Reservations required: ambrussum@lunelagglo.fr / 04 67 02 22 33
L’événement ATELIER INITIATION À LA FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE Villetelle a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT PAYS DE LUNEL
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