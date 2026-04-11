Atelier Initiation à la peinture Acrylique Medwork Pau

Pau

Atelier Initiation à la peinture Acrylique

Medwork 42 Av. du Général de Gaulle Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 14:00:00

fin : 2026-04-24 16:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Initiation à la peinture acrylique accessible à tous, même débutants.

Cet atelier propose de découvrir les bases essentielles de la peinture acrylique à travers une approche simple et guidée. Les participants apprennent à utiliser les couleurs, à comprendre les mélanges et à construire une première composition.

Chacun réalise sa propre création, pas à pas, dans un cadre bienveillant, sans pression ni exigence de niveau. .

Medwork 42 Av. du Général de Gaulle Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 67 30 08 theoaks@live.fr

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English : Atelier Initiation à la peinture Acrylique

L’événement Atelier Initiation à la peinture Acrylique Pau a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Pau