Atelier Initiation à la peinture Acrylique Medwork Pau
Atelier Initiation à la peinture Acrylique Medwork Pau vendredi 24 avril 2026.
Pau
Atelier Initiation à la peinture Acrylique
Medwork 42 Av. du Général de Gaulle Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 14:00:00
fin : 2026-04-24 16:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Initiation à la peinture acrylique accessible à tous, même débutants.
Cet atelier propose de découvrir les bases essentielles de la peinture acrylique à travers une approche simple et guidée. Les participants apprennent à utiliser les couleurs, à comprendre les mélanges et à construire une première composition.
Chacun réalise sa propre création, pas à pas, dans un cadre bienveillant, sans pression ni exigence de niveau. .
Medwork 42 Av. du Général de Gaulle Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 67 30 08 theoaks@live.fr
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English : Atelier Initiation à la peinture Acrylique
L’événement Atelier Initiation à la peinture Acrylique Pau a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Pau
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