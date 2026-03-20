Festival Rock This Town

14 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-25

19e édition du Rock This Town festival !

Rock This Town est le festival international du film musical de la ville de Pau et du cinéma Le Méliès.

Pulsation cinématographique au cœur du sud-ouest, à la porte des Pyrénées, Rock This Town est depuis 2007 un festival annuel au carrefour des cultures et territoires du monde, ainsi que des formes artistiques (cinéma, concerts, ciné-concerts, expositions, littératures) réunissant plus de 20 partenaires culturels de la ville de Pau. .

14 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 87 31 81 contact@rockthistown-pau.fr

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English : Festival Rock This Town

L’événement Festival Rock This Town Pau a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau