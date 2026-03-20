Festival Rock This Town Pau
Festival Rock This Town Pau samedi 25 avril 2026.
Festival Rock This Town
14 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-04-25
19e édition du Rock This Town festival !
Rock This Town est le festival international du film musical de la ville de Pau et du cinéma Le Méliès.
Pulsation cinématographique au cœur du sud-ouest, à la porte des Pyrénées, Rock This Town est depuis 2007 un festival annuel au carrefour des cultures et territoires du monde, ainsi que des formes artistiques (cinéma, concerts, ciné-concerts, expositions, littératures) réunissant plus de 20 partenaires culturels de la ville de Pau. .
14 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 87 31 81 contact@rockthistown-pau.fr
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English : Festival Rock This Town
L’événement Festival Rock This Town Pau a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau