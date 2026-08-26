Informations pratiques

Béziers

ATELIER INITIATION À LA TECHNIQUE JAPONAISE SHIBORI

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10

Pliez, nouez et plongez vos tissus dans l’indigo lors de cet atelier de teinture végétale inspiré des techniques japonaises.

On plie, on noue, puis on plonge le tissu dans un bain d’indigo. Cet atelier, animé par un professionnel de la teinture végétale formé au Japon, en Inde et en France, se déroule sur des serviettes japonaises Tenugui et des carrés de toile anciens en coton et lin.

Dans le cadre du Cycle Nature. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Fold, tie, and dip your fabrics in indigo during this plant-based dyeing workshop inspired by Japanese techniques.

L’événement ATELIER INITIATION À LA TECHNIQUE JAPONAISE SHIBORI Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34