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Atelier initiation Aquarelle Temple des Bastides Labastide-d’Armagnac

vendredi 7 août 2026 · Temple des Bastides · Labastide-d'Armagnac

Atelier initiation Aquarelle Temple des Bastides Labastide-d’Armagnac

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Temple des Bastides
Adresse
Cours Maubec
Ville
40240 Labastide-d'Armagnac
Département
Landes
Tarif
30 30 Tarif de base plein tarif

Labastide-d’Armagnac

Atelier initiation Aquarelle

Temple des Bastides Cours Maubec Labastide-d’Armagnac Landes

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-08-21 12:30:00

Date(s) :
2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Conseillé par Nathalie BABOLAT, artiste peintre, initiez-vous à l’aquarelle en réalisant votre propre carte postale !
2 heures d’atelier durant lesquelles aucune expérience n’est requise pour pouvoir s’amuser !
Matériel fourni | Réservation obligatoire.
Conseillé par Nathalie BABOLAT, artiste peintre, initiez-vous à l’aquarelle en réalisant votre propre carte postale !
2 heures d’atelier durant lesquelles aucune expérience n’est requise pour pouvoir s’amuser !
Matériel fourni | Réservation obligatoire.   .

Temple des Bastides Cours Maubec Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 22 04 53  nat.aquarelles@gmail.com

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English : Atelier initiation Aquarelle

With guidance from Nathalie BABOLAT, a painter, try your hand at watercolor painting by creating your own postcard!
This 2-hour workshop requires no prior experience—just a desire to have fun!
Materials provided | Reservations required.

L’événement Atelier initiation Aquarelle Labastide-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Landes d’Armagnac

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