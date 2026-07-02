Atelier initiation Aquarelle Temple des Bastides Labastide-d’Armagnac

Informations pratiques

Labastide-d’Armagnac

Atelier initiation Aquarelle

Temple des Bastides Cours Maubec Labastide-d’Armagnac Landes

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:00:00

fin : 2026-08-21 12:30:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Conseillé par Nathalie BABOLAT, artiste peintre, initiez-vous à l’aquarelle en réalisant votre propre carte postale !

2 heures d’atelier durant lesquelles aucune expérience n’est requise pour pouvoir s’amuser !

Matériel fourni | Réservation obligatoire.

Conseillé par Nathalie BABOLAT, artiste peintre, initiez-vous à l’aquarelle en réalisant votre propre carte postale !

2 heures d’atelier durant lesquelles aucune expérience n’est requise pour pouvoir s’amuser !

Matériel fourni | Réservation obligatoire. .

Temple des Bastides Cours Maubec Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 22 04 53 nat.aquarelles@gmail.com

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English : Atelier initiation Aquarelle

With guidance from Nathalie BABOLAT, a painter, try your hand at watercolor painting by creating your own postcard!

This 2-hour workshop requires no prior experience—just a desire to have fun!

Materials provided | Reservations required.

L’événement Atelier initiation Aquarelle Labastide-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Landes d’Armagnac