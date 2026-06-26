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Atelier initiation céramique Place du Barry Pontacq

Atelier initiation céramique Place du Barry Pontacq

Atelier initiation céramique Place du Barry Pontacq mercredi 29 juillet 2026.

Lieu
Place du Barry
Adresse
Fabrique et Compagnie
Ville
64530 Pontacq
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
40 40 Tarif de base plein tarif

Pontacq

Atelier initiation céramique

Place du Barry Fabrique et Compagnie Pontacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 16:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Venez mettre les mains dans la terre et vous initier au modelage en céramique avec Amandine. Venez-vous reconnecter à l’instant présent, ralentissez et laissez libre cours à cette aventure créative.
Pour adulte et ados dès 14 ans. Inscriptions sur place ou en ligne.   .

Place du Barry Fabrique et Compagnie Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 71 48 98 

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English : Atelier initiation céramique

L’événement Atelier initiation céramique Pontacq a été mis à jour le 2026-06-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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