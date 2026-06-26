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Atelier initiation céramique Place du Barry Pontacq

Atelier initiation céramique Place du Barry Pontacq

Atelier initiation céramique Place du Barry Pontacq mercredi 5 août 2026.

Lieu
Place du Barry
Adresse
Fabrique et Compagnie
Ville
64530 Pontacq
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
40 40 Tarif de base plein tarif

Pontacq

Atelier initiation céramique

Place du Barry Fabrique et Compagnie Pontacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :
2026-08-05

Venez mettre les mains dans la terre et vous initier au modelage en céramique avec Amandine. Venez-vous reconnecter à l’instant présent, ralentissez et laissez libre cours à cette aventure créative.
Pour adulte et ados dès 14 ans. Inscriptions sur place ou en ligne.   .

Place du Barry Fabrique et Compagnie Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 71 48 98 

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English : Atelier initiation céramique

L’événement Atelier initiation céramique Pontacq a été mis à jour le 2026-06-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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